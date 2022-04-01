Госжилинспекция Подмосковья выявила нарушения в многоквартирных домах Балашихи

Представители Госжилинспекции Московской области приехали в Балашиху для проверки жалоб жителей городского округа. В ходе рейда в многоквартирных домах микрорайонов Новое Павлино и Кучино специалисты выявили множественные нарушения. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В домах № 1 и 3 по Троицкой улице обнаружили неисправное электрооборудование, а подъезды и подвал оказались захламлены, нарушена целостность входных групп. Отвечающей за обслуживание домов ООО «УК ТермоИнжСервис 2» поручили устранить все нарушения за неделю.

Такое же поручение дали управляющей организации ООО «ПИК-Комфорт». В домах № 9 и 11 по Речной улице подъезды не убирали, на дверях красовались вандальные надписи, лифтовые кабины содержали ненадлежащим образом.

После проверки в муниципальном ЦУРе глава рабочей комиссии, заместитель руководителя ГЖИ Сергей Молин провел рабочее совещание. Он обозначил проблемные вопросы и дал ряд поручений. В частности УК должны усилить работу в мобильном приложении «Проверки Подмосковья» и исключить случаи фейков при направлении фотоотчетов.

Такая же проверка прошла в Дзержинском, куда выехал заместитель руководителя ГЖИ Дмитрий Веселов. Комиссию возглавила первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Анжела Пухова.

Замруководителя ГЖИ Эдуард Сущенко посетил Фрязино, где комиссия работала под руководством специалиста министерства жилищно-коммунального хозяйства Ильи Питерцева.

На рабочих совещаниях в каждом муниципалитете участники проверки обозначили проблемные точки и дали управляющим компаниям из «красной зоны» поручения по устранению. Как они выполняют требования, проверят в ближайшее время.

Руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина напомнила, что поручение о проверках на оперативном совещании дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Особое внимание он поручил уделить муниципалитетам, которые оказались в «красной зоне» по выполнению обращений жителей.

«Управляющие организации должны реагировать на все потребности жителей молниеносно. А в идеале — работать на упреждение», — отметила Ольга Федина по итогам проверки жилищно-коммунальной сферы городского округа Реутов.