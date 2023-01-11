Подмосковье 11 января 2023, 16:02 Госжилинспекция Подмосковья выделила самые редкие категории заявок в 2022 году

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Госжилинспекция Московской области определила самые редкие категории заявок в Единую диспетчерскую службу (ЕДС) региона в 2022 году. Ими воспользовались жители всех городских округов.

Обращения в единственном числе поступило по 23 категориям. Самое большое число уникальных заявок поступило из Красногорска. Так, жители округа просили пересчитать платежи из-за перерыва в горячем водоснабжении, проверить приостановку и ограничение подачи горячей воды, восстановить регистрацию в Личном кабинете ЕИРЦ и проверить правильность начислений взносов на капитальный ремонт.

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В Балашихе люди пытались выяснить свои долги по капремонту и законность выставления таких платежек. Жители также искали свой платеж и просили проследить за порядком во время общедомового собрания.

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В 2022 году по два обращения прислали из Богородского и Ленинского округов. Жители просили установить сеточку в фильтр для очистки воды, разъяснить критерии проведения капремонта и сообщить нормативы потребления коммунальных услуг.

Также уникальные заявки прислали жители Власихи, Люберец, Мытищ, Одинцовского, Подольска, Серпухова и Щелкова. По два необычных обращения с начала 2022 года пришли еще в 15 категориях, по три — в 16.

«Для того, чтобы все пожелания жителей были учтены максимально полно, в 2022 году мы значительно расширили и детализировали классификатор работ в ЕДС. Стремимся к тому, чтобы сервис стал максимально удобным и надежным», — пояснила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Сейчас заявку в ЕДС можно оставить в более 300 категориях. Управляющая организация обязана в течение 24 часов принять и исполнить ее в установленные сроки. Качество проведенных работ должен согласовать заявитель.

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