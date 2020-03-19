Госжилинспекция Подмосковья создала оперативный штаб по контролю за дезинфекцией подъездов

«Отделения Ассоциации аккумулируют информацию об адресах, где такие работы не проводятся или проводятся ненадлежащим образом, после чего направляют в территориальные отделы надзорного ведомства. Инспекторы, в свою очередь, совместно с ОМСУ применяют меры воздействия на УК для выполнения поставленной задачи. Координирует работу штаба руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина», — говорится в сообщении.

Подмосковные управляющие компании начали ежедневно проводить комплексную дезинфекционную обработку подъездов многоквартирных домов с 16 марта. Это является одним из противоэпидемических мероприятий в регионе. Такое решение приняло правительство Московской области в связи с введением режима повышенной готовности.

В пресс-службе напомнили, что в случае, если управляющая организация не проводит дезинфекционную обработку в доме, следует немедленно сообщить в Единую диспетчерскую службу Московской области.