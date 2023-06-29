Подмосковье 29 июня 2023, 12:44 Госжилинспекция Подмосковья разъяснила порядок подготовки домов к зиме Управдом Шатура 2 / Госжилинспекция Московской области

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Госжилинспекция Московской области провела серию муниципальных форумов «Управдом». На них специалисты ведомства напомнили, как правильно готовить многоквартирные дома к отопительному сезону, сообщила руководитель ГЖИ Ольга Федина.

Мероприятия организовали в Долгопрудном, Серпухове, Кашире, Серебряных Прудах, Шатуре, Павловском Посаде и Орехово-Зуеве.

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Во время подготовки к зиме специалистам необходимо закрыть тепловые контуры, обследовать вентиляции и нормализовать температурно-влажностный режим. Работы должны быть сделаны за неделю до запуска отопления. Особенно важно провести подготовку в домах со скатными чердачными кровлями. В Долгопрудном таких 180, в Серпухове — 686, Кашире — 339, Серебряных Прудах — 141, Шатуре — 919, Павловском Посаде — 367 и Орехово-Зуеве — 329.

Все дома Подмосковья должны подготовить к отопительному сезону до 15 сентября.

«Вместе с сезонными задачами в Кашире, Павловском Посаде и Серебряных Прудах обсудили и актуальные вопросы газовой безопасности, которую в муниципалитетах реализуют с помощью разъяснительной работы, регулярных поквартирных обходов, усиления контроля за обслуживающими организациями и установки датчиков загазованности», — уточнили в ГЖИ.

В Шатуре, Орехово-Зуеве и Павловском Посаде подняли вопросы о начислениях. В Шатуре попросили обратить внимание на работу регионального оператора ООО «Эко-Лайн».

«Форумы „Управдом“ помогают людям не просто решать частные житейские проблемы, но и налаживать конструктивные связи со специалистами всех направлений сферы ЖКХ, а также учиться грамотно задавать вопросы и получать на них конкретные ответы», — заявила Федина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что газовая безопасность является одним из ключевых направлений работы. По его словам, сегодня около 50% многоквартирных домов в регионе «находится под газом».

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