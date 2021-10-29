Госжилинспекция Подмосковья проверит УК после взрыва в пятиэтажке в Красногорске

Специалисты Госжилинспекции Московской области начали проверку управляющей компании после взрыва газа в квартире в Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, взрыв прогремел во время ремонта плиты: хозяин квартиры болгаркой вырезал часть газовой трубы вместе с краном. Ремонтные работы он ни с кем не согласовал.

Источник фото: пресс-служба Госжилинспекции Московской области

«Мы предостерегаем всех жителей многоквартирных домов Подмосковья не заниматься самовольной перепланировкой в квартирах, особенно с газовым оборудованием» — приводит пресс-служба слова руководителя Госжилинспекции Московской области Ольги Фединой.

Она отметила, что работать с газом могут только специалисты, а перед ремонтом необходимо предупредить управляющую компанию о своих планах. Штраф за самовольные действия, которые привели к аварии или создали угрозу людям, в Подмосковье составляет от 10 до 30 тысяч рублей.

Газ взорвался в квартире дома в Железнодорожном проезде в Красногорске утром 27 октября. Конструктивные элементы здания остались целыми. Взрыв только выбил стекла и погнул раму. Во время ЧП никто не погиб и не пострадал.