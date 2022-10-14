Госжилинспекция Подмосковья проверила крыши сразу двух домов в Раменском при помощи коптера | 360°

Подмосковье 14 октября 2022, 20:35 Поделиться Telegram

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Viber Госжилинспекция Подмосковья проверила крыши сразу двух домов в Раменском при помощи коптера пресс-служба Госжилинспекции Московской области

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Сотрудники Госжилинспекции Подмосковья провели первый тандемный осмотр двух кровель многоквартирных домов в Раменском с помощью квадрокоптера. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖИ региона.

Инспекторы запустили квадрокоптер, находясь на крыше башни по Донинскому шоссе, 14, и одновременно провели контрольный облет дома по Чугунова, 38.

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Расстояние между 14-этажками составляет около трех километров, сообщила руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.

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«Мы не раз отмечали, что квадрокоптеры позволяют инспекторам работать более эффективно, и данный случай — яркий пример того, как с помощью дрона можно повышать оперативность реагирования на сигналы жителей. Безусловно, для этого нужно мастерство пилотов, и оно растет с увеличением числа налетов. А значит, растут и возможности цифрового надзора», — сказала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

пресс-служба Госжилинспекции Московской области

Инспекторы работали на Донинском шоссе, 14 после обращения жителей, которые пожаловались на летящий с кровли мусор. Сотрудники ГЖИ поднялись на крышу башни с соблюдением всех норм и правил, предварительно получив разрешение управляющей компании. Пока один инспектор продолжал мониторинг кровли по Донинскому шоссе, второй сотрудник поднял квадрокоптер и обследовал крышу дома на Чугунова, 38. Это позволило проверить проведенный там ремонт крыши над первым подъездом.

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