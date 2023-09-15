Подмосковье 15 сентября 2023, 11:54 Госжилинспекция Подмосковья провела прямую линию по вопросам ЖКХ Прямая линия / Госжилинспекция Московской области

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Госжилинспекция запустила серию прямых линий в Подмосковье. Одну из них посвятили подготовке домов к отопительному сезону.

Как рассказали в ведомстве, спикером встречи стал замглавы ГЖИ Дмитрий Веселов. Он рассказал, как регулируется подготовка к осенне-зимнему сезону с точки зрения законодательства: какие мероприятия проводят и за какой срок, какие обязанности лежат на управляющих компаниях, а также о работе приложения «Проверки Подмосковья» и многом другом.

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Участники встречи смогли задать волнующие вопросы, некоторые из них взяли на контроль.

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