Подмосковье 13 сентября 2023, 13:15 Госжилинспекция Подмосковья проведет прямой эфир о подготовке домов к похолоданию Госжилинспекция Московской области / Госжилинспекция Московской области

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ГЖИ Подмосковья проведет прямой эфир по подготовке домов к осенне-зимнему периоду 14 сентября. Жители региона могут задать интересующие вопросы через личный кабинет на портале госуслуг, а также на сайте Госжилинспекции.

На онлайн-встрече обсудят самые популярные вопросы: что должно быть в паспорте готовности дома, виды работ, проводимые УК, сроки их завершения и другие.

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Также представители ГЖИ ответят на вопросы жителей, которые озвучат на прямой линии. Ответы на остальные темы направят в личный кабинет на портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

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