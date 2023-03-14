Подмосковье 14 марта 2023, 13:00 Госжилинспекция Подмосковья помогла вернуть жителям более 16 млн рублей переплаты за ЖКУ в феврале

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В феврале жителям Московской области вернули 16 миллионов 94 тысячи рублей, которые были неправомерно начислены за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщила пресс-служба Госжилинспекции Подмосковья.

Большая часть возвратов (15 миллионов) пришлась на отопление в городском округе Чехов, рассказала руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.

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Помимо ошибочно начисленных переплат за отопление, неточности обнаружили в начислениях за горячее водоснабжение — 662 тысячи 837 рублей вернули жителям Жуковского. Жителям Ленинского округа сделали перерасчет за содержание жилого помещения и вернули почти 352 тысячи рублей.

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«Расчет начислений за жилищно-коммунальные услуги требует высокой квалификации, грамотности и ответственности сотрудников управляющих компаний. Не всегда они справляются с этой работой на отлично», — сказала руководитель Госжилинспекции региона Ольга Федина.

Она напомнила, что в случае, если вы заподозрили ошибку, в первую очередь нужно обратиться в свою УК, которая обязана тут же проверить документы и исправить допущенные неточности.

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