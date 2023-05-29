Подмосковье 29 мая 2023, 11:24 Госжилинспекция Подмосковья получила свыше 6 тысяч обращений за неделю Проверка / Госжилинспекция Московской области

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Госжилинспекция Подмосковья обработала 6,6 тысячи заявок жителей по вопросам содержания домов за неделю. Более 4,1 тысячи из них уже получили решение, остальные закроют в ближайшее время.

Как рассказала глава ведомства Ольга Федина, количество заявок уменьшилось в 24 округах. Так, на 50% меньше обращений пришло из Шаховской, на 44% из Волоколамска и Луховиц, на 33% — из Рузы и на 30% — из Жуковского. Из Восхода, Звездного Городка и Молодежного не поступило ни одного обращения.

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Самыми популярными темами жалоб стали уборка в подъезде — это 693 заявки, ремонт лифтов — 389 сообщений и восстановление освещения — 365.

В ведомстве напомнили, что жители могут оставить обращения через портал ЕДС. Их берут в работу в течение суток.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о планах досрочно завершить оба этапа расселения аварийных домов. Первый закончится уже в 2023 году, а после начнется второй.

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