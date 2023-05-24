Подмосковье 24 мая 2023, 12:47 Госжилинспекция Подмосковья подвела итоги отопительного сезона Госжилинспекция Московской области

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Госжилинспекция Подмосковья подвела итоги отопительного сезона. За него жители оставили около 15 тысяч обращений, это на 30% меньше, чем годом ранее.

Как рассказали в ведомстве, самыми популярными темами обращений жителей за осенне-зимний сезон стали обеспечение работы системы отопления в квартирах и домах и устранение аварий. За это время они оставили около 15 тысяч заявок.

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Больше всего обращений управляющие компании отработали в Щелкове, Подольске и Балашихе. Среди небольших округов лидерами стали Воскресенск, Электросталь и Чехов. Чаще всего на отопление жаловались жители Королева, Раменского, Мытищ, Жуковского, Клина, Дмитрова, Черноголовки, Лотошина и Шаховской.

«Тем временем мы начинаем проверки готовности многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду 2023–2024 годов. Контрольно-надзорные мероприятия будут проводиться в соответствии с представленными органами местного самоуправления планами-графиками в домах, уже имеющих подписанные паспорта готовности», — заявила глава ведомства Ольга Федина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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