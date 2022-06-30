Госжилинспекция Подмосковья поддержала экомарафон и сдала 30 кг макулатуры

Госжилинспекция области приняла участие в эко-марафоне «Переработка» и сдала более 30 килограммов макулатуры. Бумагу в пункт приема привозили все службы и ведомства Подмосковья.

Всероссийский эко-марафон прошел 30 июня у Дома Правительства. Сотрудники Госжилинспекции подготовили и сдали более 30 килограммов вторсырья. Глава ведомства Ольга Федина отметила, что участие в экологических акциях меняет отношение к миру и учит человека жить в гармонии.

«Для экологии жизни ценен даже самый маленький вклад. И если одно дерево способен сберечь груз макулатуры от 60 до 100 килограммов, мы поучаствовали сегодня в спасении одного дерева. А вместе с коллегами из других ведомств наверняка наберется небольшая роща», — отметила Федина.