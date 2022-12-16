Подмосковье 16 декабря 2022, 19:38 Госжилинспекция Подмосковья передала 4 квадрокоптера для нужд СВО

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Руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина передала 4 квадрокоптера для нужд специальной военной операции. Беспилотники передадут в соединение воздушно-десантных войск.

Руководитель ГЖИ и командир соединения ВДВ почтили в Наро-Фоминске память павших воинов и возложили цветы к Мемориалу воинской славы. Ольга Федина передала технику — квадрокоптеры DJI Mavic Air 2. Это легкие, компактные и маневренные беспилотники, способные летать без подзарядки до 30 минут.

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«Мы здесь по поручению губернатора, передаем квадрокоптеры туда, где они сейчас нужнее. Верим, что это приблизит успех российских Вооруженных сил в специальной военной операции», ­­- отметила Федина.

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В ходе встречи также были подняты вопросы, связанные с проживанием семей участников СВО на территории военного городка. Руководитель ГЖИ отметила, что им будет оказана посильная помощь.

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