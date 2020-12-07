Госжилинспекция Подмосковья обработала порядка 7,3 тысячи жалоб за неделю

«По сравнению с позапрошлой неделей количество обращений снизилось на 16%», — уточнила руководитель Госжилинспекции области Ольга Федина.

В целом число заявок сократилось в 36 городских округах Подмосковья. Наивысшие темпы снижения были зафиксированы в Пущине, Фрязине, Дзержинском, Власихе, Луховицах. А Лотошино уже вторую неделю становится единственным городским округом, из которого не пришло ни одной жалобы.

Чаще всего людей волнует вопрос уборки подъездов. Таких заявок насчиталось 932 штуки. Сообщений о загрязненных местах общего пользования по всему Подмосковью стало меньше на 2%. Более 570 жалоб касаются неисправности дверей в местах общего пользования. Помимо прочего, 560 заявок получили в ведомстве по теме нарушения внутренней отделки, то есть окрасочного и штукатурного покрытия стен и потолков подъездов.

Также нередко встречаются «сезонные» обращения по поводу отопления и освещения.