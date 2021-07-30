Госжилинспекция Подмосковья обязала УК устранить более 5 тысяч нарушений

Госжилинспекция Московской области обязала управляющие компании устранить более 5,5 тысячи нарушений законодательства. Больше всех проштрафились коммунальщики в Красногорске, Химках, Балашихе, Наро-Фоминском городском округе и Подольске.

С начала года в ходе мероприятий по жилищному надзору по обращениям местных жителей Госжилинспекция Подмосковья выявила 5550 нарушений жилищного законодательства в многоквартирных домах. Управляющие компании обязали выполнить все предписания. Надзорное ведомство проследит за тем, чтобы все нарушения были устранены в положенный срок.

Госжилинспекция также в ходе проверок установила, что 3515 нарушений по ранее выданным предписаниям были устранены. Самыми ответственными в этом плане оказались коммунальщики в Красногорске, Домодедове, Балашихе, Подольске и Орехово-Зуевском городском округе.

Сотрудники управляющих организаций под надзором инспекторов восстановили теплоизоляцию на трубопроводах, входные группы, отмостки и цоколи, межпанельные швы, лестничные ограждения, напольное покрытие, освещение, окрасили стены и потолки в подъездах, отремонтировали крыши, осушили подвалы, устранили захламления мест общего пользования, а также произвели перерасчеты начислений за коммунальные услуги.

«Коммунальщикам стоит придерживаться девиза „Довольный собственник — залог успеха управляющей организации“, ведь их работа заключается именно в том, чтобы обеспечить комфортные условия проживания в многоквартирных домах. Дожидаться жалоб жителей и тем более подключения к этому вопросу Госжилинспекции — плохая практика. Лучшие управляющие компании действуют проактивно», — отметила глава ведомства Ольга Федина.

Благодаря Госжилинспекции УК вернули жителям Подмосковья более 36 миллионов рублей.