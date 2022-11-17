Подмосковье 17 ноября 2022, 11:43 Госжилинспекция Подмосковья напомнила о главных правилах содержания домов зимой

Читать 360tv в

Защита домов и их жителей от низких температур, снега, наледей и сосулек — это лишь малая часть зимних забот, которые появились у коммунальщиков в эти дни. Госжилинспекция Подмосковья напомнила, что управляющие компании обязаны направить все свои силы на обеспечение комфорта и безопасности людей в холодное время года.

Зимой УК должны обеспечивать бесперебойную работу канализационных выпусков и смотровых колодцев, лучше следить за исправностью внутренних водостоков и газовых колодцев. Минимум раз в сезон коммунальщиками надо проверять вентиляцию газифицированных домов и ежемесячно осматривать дымоходы, предотвращая их обмерзание и закупорку.

Реклама

Есть нюансы и в зимнем подходе к совершенно обычным работам. Например, если летом ремонтировать разбитые окна и двери подъезда можно в течение трех суток, то зимой такие проблемы необходимо решать за 24 часа.

Реклама

К зимним заботам добавляются также чистка крыш и козырьков, а также удаление наледи. Работать наверху нужно деревянными лопатами, иметь спецподготовку и спецснаряжение, а внизу огораживать территорию и ставить предупредительные знаки. Чтобы избежать сосулек, нужно позаботиться о чердаках. Они должны быть изолированы и утеплены должным образом.

«За содержание МКД управляющие компании отвечают круглый год. Но зима была и остается горячей порой для коммунальщиков, и к ней надо быть готовыми и физически, и морально», — подчеркнула руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Первый обильный снегопад прошел в Подмосковье ночью 16 ноября. Выпало не менее пяти сантиметров снега. Дорожные службы оперативно отреагировали и вывели на трассы более 850 единиц техники для уборки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил решить проблему плохой освещенности дорог в Подмосковье. Жалоб на проблемы от жителей стало больше из-за сокращения светового дня.

Новости Подмосковья можно обсудить в Суперчате 360.