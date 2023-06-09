Подмосковье 09 июня 2023, 17:18 Госжилинспекция Подмосковья начала работу с недобросовестными управляющими компаниями ГЖИ МО

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Госжилинспекция Московской области запустила обучение по работе с приложением «Проверки Подмосковья» и региональной системой Единой диспетчерской службы для сотрудников коммунальных служб и муниципальных центров управления регионом. Первые выездные семинары пройдут в округах, где УК составляли некачественные отчеты чаще остальных — в Бронницах, Долгопрудном, Раменском, Лыткарине и Жуковском

. «Первый цикл обучения рассчитан на все лето и охватит 26 муниципальных образований области. Наша цель — привить сотрудникам УК и МЦУР этику работы в мобильном приложении и ЕДС, в основе которой должен быть профессионализм, подкрепленный честностью и добросовестностью», — рассказала руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.

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Инспекторы подготовили разбор распространенных ошибок, допускаемых коммунальщиками. Нередко УК предъявляют некорректные или одинаковые фотографии объектов и размещают акты работы без указания даты. Также службы часто публикуют вместо отчетов пустые изображения.

В системе ЕДС специалисты нередко отвечают на запросы заявителей текстом о решении проблемы без соответствующих доказательств. Кроме того, нарушители были замечены в необоснованных переносах сроков решения проблем, подлогах, формальных ответах и в отказах с комментарием «Факт не подтвердился. Все исправно».

Представители Госжилинспекции указали на ошибки каждой УК персонально. Большинство из служб посетили семинары и выслушали публичную оценку своей деятельности. В список 10 компаний с наиболее высоким процентом некачественных отчетов попали «Раменская УК», «Ильинская УК», «Адамант», «Юит-Сервис», «Софьинское» и «Волга Сервис» из Раменского и «Городская управляющая компания», «Долмастер», «ГранельЖКХ», «Дирижабль» и «СервисГрад» из Долгопрудного.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что неспособные удовлетворять запросы жителей управляющие компании не должны работать на территории Подмосковья.

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