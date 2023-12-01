Подмосковье 01 декабря 2023, 20:50 Госжилинспекция осмотрела все газифицированные многоквартирные дома в Солнечногорске Фото: unsplash.com

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С начала года Госжилинспекция Московской области проверила газовое оборудование всех 794 газифицированных многоквартирных жилых домов Солнечногорска. Ведомство нашло нарушения в 4% из них.

На данный момент 94% недоработок уже устранили.

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Новая схема обеспечения газовой безопасности начнет действовать в регионе 1 января 2024 года. Обслуживание всего оборудования переходит в зону ответственности компании «Мособлгаз».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в течение трех лет в жилых домах Подмосковья установят датчики загазованности «ГазКонтроль».

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