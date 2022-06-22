Госжилинспекция определила самые необычные заявки жителей Подмосковья с начала года

Самые редкие категории заявок в Единую диспетчерскую службу определили в Госжилинспекции. Непопулярные возможности службы запрашивали во всех городских округах, рассказала руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.

Самыми частыми запросами жителей Подмосковья стали проведение уборки в подъезде, устранение протечек кровель, ремонт лифтов, зимой — очистка домов от наледи и сосулек. Единичные обращения были в 22 категориях, большинство из них пришло из Красногорска. Это разъяснение о законности перевода нежилого помещения в жилое, восстановление работоспособности сервиса по регистрации в личном кабинете ЕИРЦ и проверка корректности начислений взносов на капитальный ремонт.

По две необычные заявки пришли из городских округов Балашиха, Богородский, Ленинский, Мытищи, Подольск, Власиха, Люберцы, Одинцовский, Пушкинский, Раменский, Чехов, Шатура, Щелково и Электросталь.

«Все эти примеры подтверждают, что Единая диспетчерская служба стала удобным, надежным, развивающимся сервисом, а наши жители пользуются им все более квалифицированно. Сюда можно обращаться практически по любым жилищно-коммунальным вопросам. УК обязана принять заявку в течение 24 часов, и исполнить ее в регламентный срок», — отметила Ольга Федина.