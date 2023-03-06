Подмосковье 06 марта 2023, 09:21 Госжилинспекция Подмосковья рассказала об изменениях в жилищном законодательстве

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Несколько нормативно-правовых актов в сфере жилищного законодательства вступили в силу в Подмосковье в марте. О нововведениях рассказала глава ведомства Ольга Федина.

Ростехнадзор будет контролировать безопасность лифтов и эскалаторов. Ведомство перестало отвечать за них в 2021 году и теперь вновь возьмет их под надзор.

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Кроме того, с марта в Подмосковье повысят ответственность организаций за качество капитального ремонта. Теперь акт приемки после проведения работа будут подписывать органы местного самоуправления. Если ремонт проводили по решению собственников, то еще и ответственным лицом, которое действует от их имени.

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Еще одно изменение в законе позволит жителям получить перерасчет платы за вывоз мусора, если они отсутствовали дома более пяти дней подряд. Для этого нужно будет предоставить письменное заявление и доказательства. Это могут быть билеты, справки о нахождении в стационаре и другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 4,5 тысячи домов капитально отремонтируют в регионе к 2025 году. В порядок приведут лифты, фасады, газовые системы и не только.

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