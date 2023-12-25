Подмосковье 25 декабря 2023, 14:33 Госжилинспекция обработала почти 13 тысяч заявок жителей в Подмосковье за неделю пресс-служба Госжилинспекции Московской области

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Почти 13 тысяч заявок жителей получили в Госжилинспекции Подмосковья за неделю. За это время отработали 9,2 тысячи из них.

Как рассказала глава ведомства Ольга Федина, количество обращений уменьшилась в 25 городских округах. Заметнее всего их число снизилось в Лосино-Петровском, Талдоме, Дзержинском, Солнечногорске и Химках. При этом из Восхода и Звездного Городка не поступило ни одного обращения.

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За неделю жители оставили 1035 заявок на обеспечение работы системы отопления в квартирах, еще 1022 касались устранения наледи и сосулек на крышах и 916 — уборки подъездов.

Жители могут направить заявки в ГЖИ через Единую диспетчерскую службу по ссылке.

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