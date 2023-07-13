13 июля 2023, 12:20
Госжилинспекция назвала топ необычных заявок от жителей Подмосковья в этом году
Госжилинспекция Подмосковья назвала самые редкие категории заявок жителей с начала года. Услуги, по которым поступило меньше пяти обращений, использовали жители всех округов.
Как рассказала глава ведомства Ольга Федина, с начала года жители оставляли заявки в более чем 250 категориях. Около четверти из них пришлось на топ-5. Самыми популярными стали уборка мусора в подъезде, ремонт лифтов и восстановление освещения, также ремонт систем отопления.
Реклама
Уникальные заявки поступили в 21 категории. Из них четыре пришло из Раменского. Жители просили улучшить участок сети водоотведения, отремонтировать канализацию, проверить законность ограничения горячего водоснабжения и объяснить порядок реализации программы ремонта подъездов.
По два уникальных обращения поступило из Ленинского, Павловского Посада и Подольска. Там жители просили реконструировать очистные сооружения, проверить корректность начислений платы за общедомовые нужды, заменить ванну и многое другое.
Кроме того, в Лобне просили установить устройство защитного отключения, в Люберцах — сменить умывальник со смесителем, в Одинцове — организовать доступ к системе «Безопасный регион». Необычные заявки также поступили из Балашихи, Каширы, Наро-Фоминска, Пушкино, Серебряных Прудов, Ступина и Химок.
«Все эти примеры подтверждают, что Единая диспетчерская служба стала удобным, надежным, развивающимся сервисом с подробным классификатором работ. Каждый житель Подмосковья должен иметь возможность решить любой жилищно-коммунальный вопрос онлайн», — отметила Ольга Федина.
Жители могут оставить заявки через Единую диспетчерскую службу. Управляющие компании берут их работу в течение 24 часов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион перейдет на новую схему газового обслуживания с 2024 года. Этими вопросами будет заниматься «Мособлгаз».
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
ЖКХ
Госжилинспекция Подмосковья
Реклама
Реклама