Госжилинспекция начала проверять управляющую компанию дома в Ногинске, где взорвался газ

Подмосковная Госжилинспекция начала проверять управляющую компанию, которая обслуживает дом в Ногинске, в котором взорвался газ. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Госжилинспекция проверит управляющую компанию на соблюдение безопасности содержания газового оборудования. Предыдущую проверку инспекторы проводили в марте этого года. Тогда нарушений не выявили.

«На сегодняшний день в регионе совместно со специальными организациями проведено более 5,5 тысячи осмотров состояния газового оборудования», — уточнила руководитель Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина.

Правительство региона сейчас активно проводит работу по заключению договоров на обслуживание газового оборудования. Уже свыше двух миллионов квартир заключили такие договоры.

Также в Подмосковье с прошлого года проводят разъяснительные работы, которые направлены на безопасное проживание жителей при использовании газового оборудования.

Разбор завалов жилого дома в Ногинске после взрыва газа продолжается. Работы не будут остановлены, пока спасатели не разберут завалы, чтобы убедиться, что там больше не осталось людей.

Взрыв в жилом доме произошел утром 8 сентября. По основной версии причиной послужил взрыв бытового газа в одной из квартир. Все пострадавшие, а также люди, которые лишились жилья, получат помощь от губернатора. В Богородском городском округе объявили трехдневный траур.