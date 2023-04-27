Подмосковье 27 апреля 2023, 09:52 Госжилинспекция и общественные помощники провели весенние осмотры 6,6 тысяч МКД области и выписали УК 11 тысяч поручений ГЖИ МО

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Госжилинспекция Подмосковья проверила качество содержания 6592 жилых домов при помощи мобильного приложения. Управляющим компаниям направили на устранение 11 тысяч недостатков, при этом более трех тысяч уже ликвидировали.

Осмотром домов в этом сезоне занимались общественные инспекторы, рассказала глава ведомства Ольга Федина. Они оценили содержание 1750 зданий. Управляющим организациям направили 2437 задач, из которых 650 уже отработали.

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По числу домов, где общественники провели проверки, лидируют Богородский округ, где осмотрели 64 дома, Химки — 56 и Дмитров — 56. План по осмотру там выполнили на 100%.

Всего по числу проверок, проведенных совместно ГЖИ и общественными активистами, лидируют Люберцы (423 дома), Красногорск (387) и Мытищи (323).

«Большой блок выявленных нарушений касается задач по покраске дверей, лавочек и урн, ремонту отмосток и промывке цоколей и содержанию мусорокамер. Хочу отметить, что дебют общественных инспекторов на весенних осмотрах с мобильным приложением можно считать успешным, свой блок задач наши активисты выполнили уже на 80%», — отметила Ольга Федина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил жителей пройти опрос и озвучить пожелания. Они смогут рассказать о том, каких перемен не хватает в регионе, а какие наоборот начали радовать глаз, стали заметными и долгожданными.

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