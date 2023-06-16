16 июня 2023, 11:31
Госжилинспекция допустила организацию из Лобни к работе с газовым оборудованием в квартирах
Госжилинспекция Московской области аккредитовала ООО «Спецгазконтроль» из Лобни. Организация получила разрешение на обслуживание газового оборудования в квартирах.
Подобные смотры обслуживающих газовое оборудование организаций проходят каждый месяц во всех округах Подмосковья. Такое решение приняла областная межведомственная комиссия.
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«От организованности и квалификации сотрудников в этой сфере напрямую зависит обеспечение безопасности при эксплуатации газового оборудования», — отметила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.
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Лобня
Газ
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