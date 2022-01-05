Крышу пятиэтажки починили в Кашире после предупреждения Госжилинспекции

Дыру в скатной шиферной крыше старого пятиэтажного дома в Кашире починили после того, как Госжилинспекция Подмосковья предупредила управляющую компанию о проверке по жалобам жильцов. Люди ждали ремонта почти год и все это время жили с клеенкой вместо крыши.

Дыра в крыше дома 13 на улице Московской появилась 26 февраля, когда сорвало шиферное покрытие с части кровли, рассказали в Госжилинспекции. С этого момента хозяин квартиры, расположенной как раз под этой дырой, просил управляющую кампанию отремонтировать кровлю. Ему помогли — застелили этот участок клеенкой.

После никаких действий «УК городского округа Кашира» не предпринимала. Тогда хозяин квартиры обратился в Госжилинспекцию. Как только инспекторы уведомили компанию о намерении провести проверку, организация оперативно восстановила участок шифера на крыше.

«Замечательно, что управляющая организация выполнила свои обязательства, не дожидаясь предписаний и штрафов со стороны Госжилинспекции. Вопрос в том, почему для этого потребовалось ждать практически год?» — заметила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

По ее мнению, организациям, которые решили оказывать услуги жителям, стоит задуматься о соответствии своему назначению. В противном случае, как подчеркнула Федина, дело может кончиться лишением права на этот вид предпринимательства.