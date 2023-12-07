Подмосковье 07 декабря 2023, 15:04 Госзакупку на техобслуживание и ремонт опубликовали в перинатальном центре в Наро-Фоминске Unsplash

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Госзакупку на техобслуживание и ремонт зданий перинатального центра объявили в Наро-Фоминске. Работы проведут на улице Калинина.

Как рассказали в Комитете по конкурентной политике Подмосковья, работы проведут для обеспечения безопасности использования центра и поддержания его в исправном состоянии.

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Ремонт и техобслуживание проведут в четырех зданиях, затронет трансформаторные подстанции, ливневую канализацию, коммуникации и многие другие объекты.

Прием заявок на проведение работ завершится 14 декабря. Начальная цена контракта составила 24,6 миллионов рублей.

Ознакомиться со всеми госзакупками можно на портале ЕАСУЗ.

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