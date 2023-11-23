Подмосковье 23 ноября 2023, 17:59 Госзакупку на обустройство 234 проекционных пешеходных переходов опубликовали в Подмосковье Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

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Подмосковье опубликовало госзакупку на установку проекционных пешеходных переходов. Они появятся в девяти округах.

Как рассказали в Комитете по конкурентной политике Подмосковья, проекционные переходы оборудуют на региональных и муниципальных дорогах. всего подрядчик установит 234 системы.

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Ознакомиться со всеми госзакупками Подмосковья можно на портале ЕАСУЗ.

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