23 ноября 2023, 17:59
Госзакупку на обустройство 234 проекционных пешеходных переходов опубликовали в Подмосковье
Подмосковье опубликовало госзакупку на установку проекционных пешеходных переходов. Они появятся в девяти округах.
Как рассказали в Комитете по конкурентной политике Подмосковья, проекционные переходы оборудуют на региональных и муниципальных дорогах. всего подрядчик установит 234 системы.
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Ознакомиться со всеми госзакупками Подмосковья можно на портале ЕАСУЗ.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Дороги
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