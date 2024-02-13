Подмосковье 13 февраля 2024, 17:58 Госзакупку на капитальный ремонт теплосетей объявили в Королеве Медиаархив Подмосковья

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Теплосети на проспекте Космонавтов капитально отремонтируют в Королеве. Госзакупку на поиск подрядчика опубликовали на портале ЕАСУЗ. Работы проведут в этом году.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, теплосеть протяженностью 5,2 километра обеспечивает жителей отоплением и горячей водой. Ее отремонтируют по госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» за счет регионального и муниципального бюджетов.

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