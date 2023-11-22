Подмосковье 22 ноября 2023, 15:03 Госзакупку на благоустройство лесопарка «Северный» объявили в Пушкино Комитет по конкурентной политике Московской области

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Госзакупку на благоустройство лесопарка «Северный» опубликовали в Пушкино. Там появятся пешеходные дорожки, велодорожки, новые деревья и кустарники. Работы завершат в 2024 году.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, на территории лесопарка обустроят пешеходные и велодорожки, проложат новые коммуникации, установят светильники и видеокамеры, а также высадят новые деревья и кустарники.

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Кроме того, на территории разместят скамейки и урны, а также парковку на 200 мест.

Ознакомиться со всеми госзакупками Подмосковья можно на портале ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал позаботиться о комфорте туристов Подмосковья на зимних каникулах. Ожидается, что за сезон парки посетят 19 миллионов человек.

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