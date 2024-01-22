22 января 2024, 17:27
Госветслужба вакцинировала свыше 20 енотов на научной ферме в Сергиевом Посаде
Специалисты подмосковной Госветслужбы вакцинировали енотов на научно-просветительской ферме в Сергиевом Посаде. Прививка поможет защитить животных от бешенства и других болезней.
Дом енота в Сергиевом Посаде — это научно-просветительская ферма, где посетители могут пообщаться с животными, покормить их, погладить и сфотографироваться. По словам первого замглавы Минсельхозпрода Подмосковья Сергея Воскресенского, специалисты вакцинировали свыше 20 енотов.
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«Важно отметить, что такие профилактические мероприятия — это забота не только о здоровье животных, но и о здоровье посетителей места, где они содержатся. Всего было вакцинировано более 20 животных», — сказал он.
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Сергиев Посад
Животные
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