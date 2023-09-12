Подмосковье 12 сентября 2023, 02:00 Госветслужба спасла трех котят из моторного отсека автомобиля в Домодедове Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Специалисты Госветслужбы Подмосковья спасли трех котят из моторного отсека автомобиля. Инцидент произошел в Домодедове, о животных в машине сообщила хозяйка транспортного средства.

Как сообщили в Минсельхозпроде Московской области, сейчас котята находятся в стационаре, никто из животных не пострадал. Питомцам активно ищут заботливых хозяев.

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Также в ведомстве подчеркнули, что с наступлением холодов уличные животные нередко забираются под капоты или на колеса автомобилей в поисках тепла. Водителям перед поездкой проверять машину во избежание несчастных случаев.

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