11 сентября 2023, 13:14
Госветслужба проверила здоровье 158 лошадей на историческом фестивале в Можайске
Военно-исторический фестиваль прошел в музее «Бородинское поле» в Можайске. В нем участвовали 158 лошадей, каждой из которых провели клинический осмотр.
Как рассказали в региональном Минсельхозе, фестиваль посвятили 211-й годовщине Бородинского сражения. В нем участвовали лошади из Москвы, Подмосковья, Ленинградской области, Башкирии и Калмыкии. Сотрудники Госветслужбы осмотрели их и проверили сопроводительные документы. Нарушений не выявили.
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Специалисты также проверили качество еды на фестивале — все продукты соответствовали нормам.
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Фестивали
Можайск
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