Подмосковье 16 февраля 2023, 16:43 Госветслужба проверила качество продуктов на ярмарке в Дмитрове

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Сотрудники Госветслужбы Подмосковья проверили продукцию ярмарки «Широкая Масленица» в Дмитрове. Мероприятие продлится до 19 февраля на Торговой площади.

«Ветеринарные специалисты регулярно проверяют продукцию на подобных площадках. В том числе проверяют соответствующие документы, берут пробы продукции для ее проверки на качество и безопасность», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

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Он пояснил, что экспертизу проводят в лабораториях. Так, на ярмарке проверили уже около 20 точек продажи. Отмечается, что нарушений и некачественной продукции на «Широкой Масленице» не обнаружено.

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На ярмарке в Дмитрове представлена рыба, продукция животного и растительного происхождения, мед и другие продукты фермерских хозяйств и частных предпринимателей Московской области.

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