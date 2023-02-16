16 февраля 2023, 16:43
Госветслужба проверила качество продуктов на ярмарке в Дмитрове
Сотрудники Госветслужбы Подмосковья проверили продукцию ярмарки «Широкая Масленица» в Дмитрове. Мероприятие продлится до 19 февраля на Торговой площади.
«Ветеринарные специалисты регулярно проверяют продукцию на подобных площадках. В том числе проверяют соответствующие документы, берут пробы продукции для ее проверки на качество и безопасность», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
Реклама
Он пояснил, что экспертизу проводят в лабораториях. Так, на ярмарке проверили уже около 20 точек продажи. Отмечается, что нарушений и некачественной продукции на «Широкой Масленице» не обнаружено.
Реклама
На ярмарке в Дмитрове представлена рыба, продукция животного и растительного происхождения, мед и другие продукты фермерских хозяйств и частных предпринимателей Московской области.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Торговля
Дмитров
Реклама
Реклама