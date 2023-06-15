Подмосковье 15 июня 2023, 18:46 Госветслужба проверила качество более чем 3 тысяч тонн ягод и фруктов на рынках Подмосковья Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Госветслужба Подмосковья проверяет качество ягод и фруктов на рынках. Так, с начала этого года специалисты проверили свыше трех тысяч тонн товаров. Об этом сообщил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Лаборатории Госветслужбы работают в Московской области на официально зарегистрированных ярмарках и рынках. По итогам лабораторных исследований всю продукцию признали безопасной, превышений норм не выявлено.

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Ранее гендиректор ООО «КСМК М8» Михаил Кондратенко и губернатор Московской области Андрей Воробьев на полях ПМЭФ-2023 подписали проект о совместном сотрудничестве.

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