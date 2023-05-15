Подмосковье 15 мая 2023, 17:14 Госветслужба пресекла незаконную торговлю птицей в Истре и Одинцове Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Госветслужба пресекла несанкционированную торговлю птицей в Подмосковье. Подобные случаи зафиксировали в Истре и Одинцове.

«На двух точках продажи планировали реализовать около сотни живых кур. В обоих случаях продажа осуществлялась при отсутствии ветеринарных сопроводительных документов и документов, подтверждающих проведение обязательных противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных предприятий», — сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

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Жителям Подмосковья напоминают, что за перевозку и продажу сельскохозяйственных животных и продуктов животноводства без ветеринарных документов предусмотрен штраф от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье запустят систему с искусственным интеллектом по отслеживанию бродячих собак на улицах. Пилотный проект заработает в июле этого года.

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