Подмосковье 20 декабря 2022, 22:45 Госветслужба Подмосковья внедрила новый метод диагностики бешенства Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

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Специалисты внедрили новый метод диагностики бешенства на базе испытательной лаборатории Егорьевской ветеринарной станции. Они стали выделят вирус в культуре клеток мышиной нейробластомы. Главное преимущество этого способа заключается в скорости, заявил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

«В условиях, когда подтвердить или опровергнуть диагноз нужно срочно, например, в случае укуса человека диким животным, сроки исследования играют решающую роль. Если при использовании стандартного метода приходилось ждать месяц, исследования на клеточной культуре занимают от трех до 10 дней», — пояснил он.

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По словам Филимонова, при выделении вируса в первом пассаже окончательный диагноз можно поставить уже на третий день. Он подчеркнул, что подмосковные ученые стали первыми в России применять эту технологию.

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Новый способ диагностики более гуманный. Обычно для подтверждения бешенства в лабораториях используют мышей. Клетки мозга предполагаемого зараженного животного подсаживают испытуемым мышам. Теперь вместо них будут брать выращенную в лабораторных условиях клеточную культуру.

В испытательной лаборатории провели перепланировку и ремонт помещений. Ветеринарные специалисты прошли курсы повышения во Владимире. Они проходили программу «Метод выделение вируса бешенства в культуре клеток».

Самым эффективным способом профилактики заболевания бешенством остается вакцинация. В Подмосковье ее проводят не только для домашних животных и бродячих собак.

В лесах для диких зверей раскладывают приманку. Для этого используют и средства малой авиации, чего не делают ни в одном другом регионе страны. Заболеваемость бешенством за последние три года снизилась в области с 300 случаев в год до нескольких десятков.

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