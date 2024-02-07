Подмосковье 07 февраля 2024, 11:20 Госветслужба Подмосковья проверит все пункты продажи мяса до 7 марта Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

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Безопасность и качество мяса находятся на постоянном контроле в Подмосковье. С 5 февраля Госветслужба региона начала месяц проверок, в ходе которого осмотрит все рынки, магазины и ярмарки с мясной продукцией.

«Месячник пройдет с 5 февраля по 7 марта. В план проверки включены все продовольственные рынки, ярмарки и иные торговые объекты региона, которые на своих прилавках реализуют свежее мясо и продукты его переработки», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

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На территории Московской области можно продавать только мясо, прошедшее ветеринарный контроль. Покупать этот продукт следует исключительно на официальных точках реализации: рынках, ярмарках и магазинах.

Если на прилавке некачественная продукция, нужно сообщить об этом в Роспотребнадзор Московской области по телефону +7 (800) 100-50-14.

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