23 мая 2023, 15:04
Госветслужба Подмосковья проверила здоровье собак на всероссийском чемпионате в Дмитрове
Чемпионат России по танцам с собаками провели на территории спортивно-развлекательного комплекса «Максима Парк» в Дмитровском округе. Здоровье четвероногих участников проверили специалисты Госветслужбы Подмосковья.
Перед началом спортивных соревнований ветеринары осмотрели 60 собак. Это делается для того, чтобы обеспечить безопасность мероприятия. Например, если бы специалисты увидели у питомца признаки какого-либо заболевания, его бы отстранили от участия, чтобы не подвергать риску других четвероногих. К счастью, все конкурсанты оказались полностью здоровыми и были допущены к конкурсу.
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Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье запустят систему с искусственным интеллектом по отслеживанию бродячих собак на улицах. Пилотный проект заработает в июле этого года.
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