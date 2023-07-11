Подмосковье 11 июля 2023, 16:19 Госветслужба Подмосковья проверила свыше 100 тысяч тонн продуктов за неделю

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Свыше двух миллионов тонн продуктов прошли ветеринарно-санитарные экспертизы с начала года. На минувшей неделе в реализацию не выпустили более 600 тонн товаров.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, специалисты Госветслужбы регулярно исследуют продукцию на качество и безопасность.

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«По результатам проведенной работы в минувшую неделю не выпущено в реализацию 625,6 тонны некачественной продукции животного происхождения и 0,2 тонны продукции растительного происхождения непромышленного изготовления», — сказал он.

Вся реализуемая на рынках и ярмарках продукция проходит ветеринарно-санитарный контроль в Подмосковье. Специалисты проверяют документы и берут пробы для лабораторных исследований. Но ярмарках выходного дня качества товаров проверяют сотрудники передвижных государственных лабораторий.

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