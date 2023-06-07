Подмосковье 07 июня 2023, 10:58 Госветслужба Подмосковья проверила более 2 миллионов тонн продукции с начала года Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Свыше двух миллионов тонн продукции исследовали в Подмосковье с начала года. За это время было выявлено около 14 тысяч тонн некачественных и опасных товаров животного происхождения.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, ветеринарно-санитарную экспертизу прошло более 2,2 миллиона тонн продукции.

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«По результатам проведенных проверок не выпущено в реализацию около 14 тысяч тонн некачественных и опасных в ветеринарно-санитарном отношении товаров животного происхождения и четыре тонны продукции растительного происхождения», — отметил он.

За неделю специалисты лабораторий Подмосковья следовали 103 тысячи тонн продуктов животного происхождения и 0,3 тонны — растительного.

Ветеринарно-санитарный контроль проходят все товары, которые продают на рынках и ярмарках Подмосковья. Специалисты проверяют документы и берут пробы для проведения лабораторных исследований.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке сельхозпредприятий. Он встретился с представителями хозяйств региона и обсудил развитие ферм.

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