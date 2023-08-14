Подмосковье 14 августа 2023, 13:30 Госветслужба Подмосковья проверила 3 тысячи арбузов и дынь с начала сезона Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Госветслужба Подмосковья провела почти три тысячи исследований дынь и арбузов на содержание вредных веществ. Превышений предельно допустимых значений в них не выявили.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, с начала сезона было проведено 2 969 исследований бахчевых культур.

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«С начала сезона специалисты Госветслужбы Подмосковья провели 2 969 исследований бахчевых культур, в том числе исследования по содержанию в них нитратов, пестицидов и солей тяжелых металлов. Превышений предельно допустимого уровня содержания вредных веществ в арбузах и дынях в регионе не выявлено», — сказал он.

Проверки проводят государственные лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы.

В ведомстве напомнили, что в местах незаконной торговли могут продавать небезопасные товары. Их употребление может привести к заболеваниям.

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