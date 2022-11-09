Госветслужба Подмосковья провела ветеринарный контроль международных соревнований | 360°

Подмосковье 09 ноября 2022, 05:49 Госветслужба Подмосковья провела ветеринарный контроль международных соревнований Pxhere

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Международный турнир по аджилити прошел в Дмитровском городском округе. В нем участвовали сборные России, Белоруссии, а также представители Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Предварительный ветеринарный контроль — обязательное условие для допуска собак-участников к прохождению трассы на крупных соревнованиях. Специалисты Госветслужбы Московской области осмотрели 60 животных, все собаки здоровы», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

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Среди участников соревнований были шпицы, бордер — колли, шелти, папийон, бигли, джек рассел терьер, муди.

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Аджилити — это комплекс спортивных соревнований для собак. В нем животные на скорость преодолевают полосу препятствий. В состязаниях участвуют как выполняющий упражнения питомец, так и отдающий команды хозяин. Связь между владельцем и собакой и их взаимопонимание в первую очередь важны для хорошего результата.

Спортсмены-кинологи российской сборной заняли 19 из 24 призовых мест. Они подтвердили высокий уровень мастерства, которым сборная России всегда отличалась на международных соревнованиях.