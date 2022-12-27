Подмосковье 27 декабря 2022, 13:31 Молочный завод в Домодедове прошел ветеринарную проверку

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Ветеринарные специалисты провели проверку на молочном заводе «Никон» в Домодедове. Они оценили соблюдение санитарных норм. На предприятии не выявили нарушений.

Глава Минсельхозпрода региона Владислав Мурашов рассказал, что ветеринары регулярно проверяют производства Подмосковья на соответствие требованиям.

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«Завод перерабатывает более 50 тонн за смену. При этом важно отметить, что вся продукция изготавливается из местного молока, которое закупают у подмосковных фермеров и племзаводов», — добавил он.

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Завод «Никон» был открыт в 1997 году. На нем выпускают свыше 70 продуктов, среди которых молоко, йогурты, выпечка, десерты и многое другое.

Производители региона должны проверять свою продукцию каждый месяц на консистенцию, вкус, запах, плотность, кислотность и другие параметры. Также раз в полгода необходимо оценивать продукцию на содержание ветеринарных препаратов, антибиотиков и других веществ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность внедрения искусственного интеллекта в работу региона. Технологии позволят сэкономить миллиарды рублей.