Подмосковье 03 февраля 2023, 17:34 Госветслужба Подмосковья проконтролировала качество продуктов на ярмарке в Орехово-Зуеве

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Ярмарка продуктов питания из разных городов России прошла в Орехово-Зуеве. За качеством товаров все время следила Госветслужба Московской области.

На ярмарке были представлены товары из Нижнего Новгорода, Чеченской Республики, Владивостока, Мурманска, Белоруссии, Башкирии, Азербайджана и Таджикистана. Так, например, все желающие могли приобрести колбасные изделия, копчености, мясные деликатесы от белорусских производителей, рыбу и рыбопродукты — из Владивостока и Мурманска, мед из Башкирии и Подмосковья.

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«Начиная со дня заезда участников и до дня закрытия ярмарки вся реализуемая продукция находилась под контролем ветеринарных врачей станции Орехово-Зуевского городского округа», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

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Он подчеркнул, что специалисты проверили сопроводительные ветеринарные документы и взяли образцы продукции для проверки ее качества и безопасности.

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