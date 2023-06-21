Подмосковье 21 июня 2023, 17:03 Госветслужба Подмосковья осмотрела свыше 48 тысяч животных с начала года Пресс-служба Минсельхозпрод МО

Читать 360tv в

Помощь специалистов Государственной ветеринарной службы получили более 48 тысяч животных с начала года. Осмотры питомцев и все необходимые манипуляции проводятся как в клиниках, так и на дому.

«Четверть владельцев записывали питомца на прием через портал региональных госуслуг. Опция записи онлайн доступна в 24 государственных ветеринарных клиниках Московской области», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов.

Реклама

Наряду с кошками и собаками помощь требуется и сельскохозяйственных животным, которых привезти на прием бывает сложно. Тогда ветеринары выезжают на место самостоятельно. Чаще всего специалистов вызывают для вакцинации, чипирования и забора материалов для анализов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в регионе запустят систему с искусственным интеллектом по отслеживанию бродячих собак на улицах. Пилотный проект заработает в июле этого года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».