Подмосковье 10 мая 2023, 15:34 Госветслужба Подмосковья обследовала двух тигрят из Ивановской области Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Подмосковные ветеринары обследовали двух четырехмесячных тигрят, доставленных в можайский сафари-парк из зоопарка Ивановской области. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Ветеринарные специалисты провели клинический осмотр прибывших тигрят, а также дали рекомендации по рациону питания с учетом физиологических потребностей животных», — сообщил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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По его словам, подобные мероприятия проводятся регулярно, чтобы предотвратить всевозможные заболевания животных.

Сафари-парк в Можайске является филиалом приморского парка дикой природы. Это единственный в России парк, где можно наблюдать за жизнью зверей на лесной территории без клеток и ограждений.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье запустят систему с искусственным интеллектом по отслеживанию бродячих собак на улицах. Пилотный проект заработает в июле этого года.

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