07 августа 2023, 15:12
Госветслужба подтвердила высокое качество продуктов на гастрофестивале в Истре
Сотрудники Госветслужбы Подмосковья проверили сырную продукцию на гастрономическом фестиваль в Истре. Они не выявили ни одного нарушения.
Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, фестиваль состоялся в Истре с 4 по 6 августа. Сотрудники Госветслужбы проверили около 1700 партий сыров. Они полностью соответствуют санитарным нормам.
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Кроме того, с представителями выставки провели консультации по вопросам, связанных с особенностями работы в системе в ФГИС «Меркурий» и лабораторными исследованиями.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что главной задачей этого важного события, как и прежде, стала максимальная поддержка аграриев и диалог с ними.
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