Подмосковье 07 августа 2023, 15:12 Госветслужба подтвердила высокое качество продуктов на гастрофестивале в Истре Источник фото: пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Сотрудники Госветслужбы Подмосковья проверили сырную продукцию на гастрономическом фестиваль в Истре. Они не выявили ни одного нарушения.

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, фестиваль состоялся в Истре с 4 по 6 августа. Сотрудники Госветслужбы проверили около 1700 партий сыров. Они полностью соответствуют санитарным нормам.

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Кроме того, с представителями выставки провели консультации по вопросам, связанных с особенностями работы в системе в ФГИС «Меркурий» и лабораторными исследованиями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что главной задачей этого важного события, как и прежде, стала максимальная поддержка аграриев и диалог с ними.

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