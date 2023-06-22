Подмосковье 22 июня 2023, 16:51 Госветслужба Подмосковья изъяла более 100 килограммов молочных фальсификатов в июне Unsplash

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Специалисты Государственной ветеринарной службы Подмосковья выявили 115 килограммов фальсифицированного молока, сыра, творога и сметаны с начала июня. Об этом сообщил зампред правительства региона Георгий Филимонов.

Молочный фальсификат изъяли из оборота. Эти сливочное масло, сыр, творог, сметану и сгущенку направляли в социально значимые учреждения Подмосковья. Продукцию признали небезопасной для употребления и не допустили до потребителей.

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Работа продолжается совместно с Россельхознадзором и Роспотребнадзором на постоянной основе.

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