Подмосковье 01 декабря 2022, 11:06 Госуслугу Минтранса Подмосковья распространят в других регионах

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Госуслуга Минтранса Подмосковья «Переоформление свидетельств и карт маршрута регулярных перевозок» вошла в федеральный проект развития госуслуг. Ведомство единственным в стране перевело сервис в онлайн-режим.

Всего в проект вошли 82 госуслуги федерального и регионального уровней. Минтранс первым в стране начал переоформлять свидетельства и карты маршрута онлайн, а также перевел в цифровой формат выдачу электронных разрешений и карт с QR-кодом. Это позволило автоматизировать процесс и предоставлять услуги круглосуточно, заявил первый замглавы министерства Евгений Аптекин.

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«Мы видим, что представителям транспортных компаний удобно получать свидетельства и карты маршрутов в электронном виде, считаем этот эксперимент успешным и готовы поделиться нашим опытом с другими регионами», — сказал он.

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Минтранс усовершенствует услугу — для этого необходимо разработать административный регламент, позволяющий получать результат в максимально короткие сроки. После этого ее проанализируют на возможность оптимизации, а затем сделают примером для других регионов страны.

С начала года переоформление свидетельств и карт маршрута сделали 277 раз. Это на 40% больше, чем за такой же период прошлого года.

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